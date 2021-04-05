Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи биткоинов

Москва, 5 апреля. Мошенники изобрели новую схему обмана: представляясь оператором электронных кошельков «Яндекс. Деньги», они убеждают перевести средства на биткоин-кошелек.

Если жертва оказывается это делать, то ей угрожают публикацией якобы компрометирующих видео и фотоматериалов в интернете, сообщает РИА Новости.

Наибольший упор тут сделан на знакомый электронный адрес — inform@money.yandex.ru, который на самом деле сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» уже год как поменял. По словам злоумышленников, у них откуда-то появилось интимное видео с участием жертвы, которое по истечению установленного срока автоматически рассылается по списку контактов.

Другая схема, которая появилась недавно, не такая топорная, сообщает ФАН. Аферист представляется сотрудником банка и предлагает вклад под высокий процент, после чего клиенту требуется ввести свои настоящие личные данные на специально подделанном сайте.