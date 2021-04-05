Контридзе рассказала о сложных отношениях с участником «Фабрики звезд»

Москва, 5 апреля. Джазовая певица Теона Контридзе рассказала о сложных отношениях с участником шоу «Фабрика звезд» Юрием Титовым, с которым у нее есть общая дочь Реди-Мариам.

Контридзе встречалась с Титовым в начале 2000-х. В какой-то момент певица забеременела, но «отец семейства» не был этому рад. Его интересовала карьера. В итоге участник «Фабрики звезд» бросил беременную исполнительницу.

Вскоре у артистки родилась Реди-Мариам. Контридзе растила ребенка сама и не требовала никакой помощи от Титова. Однако тот объявился сам.

«В наш зефирный мир ворвались с ноги. Я умоляла его, говорила ему: «Дай мне ребенка вырастить, не надо взламывать. Мы все сделаем, но сделаем красиво». Но он все равно сказал. Дочь по телевизору узнала, что ее настоящий отец — Юрий, — рассказала певица в программе «Однажды…» на телеканале НТВ.

По словам Контридзе, появление отца ее дочь восприняла спокойно и не по годам мудро. Девочку почти всю жизнь воспитывал не биологический отец, а Николай Клопов. Мариам очень его любит. Сейчас Реди-Мариам 15 лет. Девушка увлекается игрой на фортепьяно и рисованием, но мечтает стать артисткой.

Ранее бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе удивил поклонников появлением в ролике, где он на практике объясняет Контридзе принципы балета. 46-летний танцор упомянул, что в балете поднимают «не вес, а характер». В подтверждение своих слов он поднял и прокрутил Контридзе, которая отличается объемными формами. Сама певица восхитилась силой рук танцора.