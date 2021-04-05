Банковская служащая из Якутии присвоила более 35 млн рублей — прокуратура

Якутск, 5 апреля. Бывшая сотрудница банка в Якутии обвиняется в присвоении более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следователи установили, что обвиняемая с июля по август 2020 года, желая погасить свои долги по кредитам и участвовать в торгах и брокерских операциях, воспользовалась своим служебным положением. В рабочее время она выносила купюры из помещения кассы и банка.

Обвиняемая, чтобы скрыть факт хищения, подменила более 35 миллионов рублей поддельными банкнотами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись. Банку был нанесен серьезный материальный ущерб.

Уголовное дело было направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Женщине предъявлены обвинения по статье УК РФ «присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Накануне стало известно, что мошенники обогатились на 14 миллионов рублей за счет жителей Мордовии в марте. Чаще всего они похищали средства со счетов.