Инсайдеры сообщили об уходе LG с рынка смартфонов

Сеул, 5 апреля. Южнокорейский гигант LG может покинуть рынок смартфонов, закрыв свое мобильное подразделение.

Такое сообщение инсайдера Tron публикуют авторы издания PhoneArena. Согласно их информации, компания хочет прекратить выпускать мобильные гаджеты. Вместе с этим прекратится и поддержка уже выпущенных устройств. Таким образом, не будет обновляться и их система безопасности.

По данным инсайдера, LG сделает соответствующее объявление уже 5 апреля. Отмечается, что сотрудников подразделения переведут на предприятие по выпуску бытовой техники.

Японский же гигант Sony останавливаться не собирается. Компания в текущем месяце планирует представить свои новые гаджеты. На грядущей презентации покажут минимум три флагмана.