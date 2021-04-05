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Формула амфетамина появилась в новости про вакцину на латвийском ТВ

Формула амфетамина появилась в новости про вакцину на латвийском ТВ

Рига, 5 апреля. Ведущий научный сотрудник Института органического синтеза Кристапс Яудземс нашел формулу амфетамина в эфире Латвийского общественного телевидения.

Формула была изображена на фоне с иллюстрацией вакцины от коронавируса, который был показан в сюжете новостной передачи «Панорама»

«Вам кто-то остроумный добавил амфетамин в вакцину», — пошутил в Twitter Яудземс, разместив в публикации скриншот видео.

Редакция ЛТВ пока инцидент никак не прокомментировала.

Ранее СМИ сообщили, что в государственной железнодорожной компании Латвии Latvijas dzelzceļš (LDz) начались проблемы, после того как российское правительство перестало терпеть антироссийскую политику прибалтийских стран. Чтобы не допустить банкротство, было решено сократить 1500 сотрудников, распродать большую часть активов.

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