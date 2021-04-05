Психологи объяснили, как перестроиться с удаленки на работу в офисе

Москва, 5 апреля. Сотрудникам, вернувшимся в офис с работы на дому, следует дать время привыкнуть к новым условиям труда. Об этом заявили российские специалисты.

По словам специалистов, коллегам с удаленки нужно заново освоиться к рабочим часам, дороге, клиентам и большому количеству людей. Для многих людей подобный переход окажется затруднительным.

Одни люди готовы с радостью выйти из дома, другие не сильно хотят возвращаться к прежним условиям, отметил заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов. Он порекомендовал начальству учитывать психологические особенности каждого сотрудника, передает РБК.

Не перегружаться задачами и не включать дополнительных изменений в жизнь, посоветовал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он добавил, что следует как можно скорее привести в соответствие режим дня с рабочими часами в офисе.