Железнодорожные войска начали строительство второй ветки БАМа

Абакан, 5 апреля. Железнодорожные войска приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Об этом сообщает сайт Минобороны России.

В ходе рабочей поездки в войска в Центрального военного округа (ЦВО) замминистра обороны Дмитрий Булгаков прибыл в Абакан (Хакасия), где проинспектировал материально-техническое обеспечение пятой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.

«Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», — заявил Булгаков.

На строительстве участка БАМа длиной 340 км между Улаком и Февральской будут задействованы 10 бригад железнодорожных войск.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил планы по расширению БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали. По словам главы правительства, сейчас пропускная способность на отдельных участках БАМ и Транссиба оставляет желать лучшего.