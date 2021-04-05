Спикер Верховной рады осудил санкции Зеленского против украинцев

Киев, 5 апреля. Недавние санкции президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал спикер Верховной рады, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Разумкову не понравилось, что санкции распространяются еще и на десятерых граждан Украины. Об этом он заявил изданию «Цензор.нет».

«Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, и тем более работают против нашей страны — то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание. Именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины», — сказал Разумков.

По его словам, санкции должны применяться к иностранным гражданам, на которых не распространяется национальное правосудие. Зеленский применил санкции к десятерым украинцам, которые якобы причастны к контрабанде.

Ранее Зеленский утвердил санкции СНБО к некоторым российским компаниям. В санкционный список вошли Россотрудничество, «Волга-Днепр» и некоторые другие компании. Их подозревают в якобы причастности к контрабанде.