Около 30 человек дрейфуют на отколовшихся льдинах на юге Сахалина

Южно-Сахалинск, 5 апреля. МЧС Сахалинской области готовится спасать рыбаков, которые дрейфуют на отколовшихся льдинах.

Около 30 человек сейчас пытаются добраться до берега своими силами. Об этом говорится на сайте сахалинского главка МЧС. Сообщение спасатели получили утром 5 апреля. В нем говорилось, что в 16 км от села Охотское в заливе Мордвинова разрушается припай. На льдинах остаются около 30 человек.

Они пытаются выбраться самостоятельно, двигаясь по отколовшимся кускам льда. На место выехали 10 единиц спецтехники и 11 спасателей.

Ранее стало известно, что семь человек провалились на снегоходе под лед озера Тунайча. Спасатели достали из холодной воды детей восьми и 11 лет, троих мужчин и двух женщин.