Успех российского сельского хозяйства привел в ярость фермеров из Франции

Москва, 5 апреля. Фермеры из Франции пришли в ярость из-за стремительного развития производства у их российских конкурентов.

Французское издание L'Express сообщило о визите иностранных фермеров на юг России с целью изучить структуру сельского хозяйства. Изначально европейцы относились к успехам россиян скептически. Однако через несколько дней, когда иностранцы смогли осознать прогресс развития сельского хозяйства в России в полной мере, ситуация изменилась.

«Нам придется изобретать все заново. Мы не сможем конкурировать с ними», — цитирует одного из французских фермеров портал «ПолитРоссия».

По данным французского издания, причиной развития сельского хозяйства послужили действия Правительства РФ, которое в ответ на санкции Запада в 2014 году ввело продуктовое эмбарго, а также мощная поддержка аграрному сектору.

«Правительство России не только одним махом исключило почти всех иностранных конкурентов, но и начало вкладывать огромные средства в развитие и модернизацию сельского хозяйства», — отметили в L'Express.

В издании уточнили, что в России в 2021 году выделили на развитие сельскохозяйственной отрасли более 77 миллиардов рублей.

Иностранные фермеры считают, что стремительному росту производства российской сельхозпродукции способствовала структура «сельскохозяйственного рынка», который основан на обрабатывающих сотни тысяч гектаров земли крупных агрохолдингах. Этот аспект является принципиальным отличием России от Франции, где доминируют не способные продемонстрировать такую эффективность менее крупные фермерские хозяйства.

Ранее сообщалось, что поставки продовольствия из России за границу в 2020 году достигли рекордного значения. По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ в денежном выражении поставки достигли суммы в 30,7 млрд долларов, что на 20% выше, чем в 2019 году.