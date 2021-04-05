Американские СМИ: Байден может попасть в космическую ловушку России и Китая

Вашингтон, 5 апреля. Москва и Пекин имеют широкие возможности в космосе, чем беспокоят Вашингтон, но Белый дом не должен позволять втянуть себя в подозрительные договоренности по космосу.

РФ и КНР разрабатывают и размещают как наземное, так космическое вооружение, которое позволит бороться со спутниками. Однако, по мнению старшего директора Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Брэдли Боумана и майора Военно-воздушных сил США Джареда Томпсона, обе страны, таким образом, подталкивают США к подписанию соглашения, которое запретит любое оружие на околоземной орбите. Об этом сообщает портал ИноСМИ.

Авторы материала считают, что Америка должна защищать свои космические возможности, а именно противоракетную оборону, разведку и коммуникации. Поэтому важно, чтобы президент США Джо Байден не позволил вовлечь себя в сомнительные международные договоры, которые Москва и Пекин не будут выполнять.

«Космическая сфера конкурентная, перегруженная и спорная. Наши соперники, в первую очередь Китай и Россия, уже милитаризовали эту область», — подчеркнул глава Космического командования США Джеймс Дикинсон.

Китай уже имеет наземные ракетные противоспутниковые установки. Россия в декабре 2020 года протестировала свое вооружение, которое способно уничтожать спутники США и их союзников.

По мнению авторов, Пекин и Москва выступают за принятие резолюции «Об отказе от размещения оружия первыми», за счет чего они смогут сохранить свое космическое вооружение, но не позволят его запустить США, чем хотят связать руки Вашингтону. Однако РФ и КНР говорят, что размещенные на орбите возможности служат не для военных целей. Они призваны оценивать состояние спутников и проводить их ремонт.

Ранее стало известно, что в Китае назвали российское подводное оружие, которому нет аналогов в мире.