Воинские должности юристов появятся в соединениях и командованиях ВС РФ

Москва, 5 апреля. Воинские должности юристов введут в соединениях, объединениях и командованиях родов войск, а также главных командованиях видов Вооруженных сил (ВС).

«Министром обороны принято решение о включении воинских должностей юридического профиля в войсковом звене «соединение - объединение», а также в главных командованиях видов и командованиях родов войск Вооруженных сил, управлениях флотов и региональных управлениях правового обеспечения», — сообщил газете «Красная звезда» начальник Юридической службы ВС России Олег Безбабнов.

Юридические должности в армейских звеньях до настоящего времени, как правило, замещались гражданским персоналом или гражданскими госслужащими.

Восполнить возможную нехватку кадров предполагается, в том числе, благодаря выпускникам гражданских юридических вузов.

Потребность в возвращении в категорию военнослужащих военных юристов также возникла из-за возросшей необходимости юридического обеспечения войск в условиях миротворческих операций и боевых действий.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в армию, который стартует с 1 апреля 2021 года. Согласно документу, в российские войска направят 134 650 новобранцев.