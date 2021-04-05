МИД России усомнился в надежности доллара

Москва, 5 апреля. Политика США становится менее предсказуемой, это заставляет сомневаться в надежности и удобстве доллара.

Сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стало ожидаемым исходом на фоне геополитической реальности. Постоянные неконтролируемые санкции США на дают убедиться в надежности доллара как приоритетной валюты контракта. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин РИА Новости.

«Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов», — отметил Панкин.

Он добавил, что актуальным становится использование национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами.Это также становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки.

Ранее экономический обозреватель Александр Роджерс заявил о готовности России отказаться от доллара. Он напомнил, что торговый оборот США что за прошлый год упал на триллион долларов. Америка уступила первое место в этой сфере Китаю. Руководство России, при этом, последовательно проводит политику по дедолларизации, начало которой было положено почти с полного отказа от вложений в ценные бумаги США.