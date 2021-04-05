Минсельхоз России взял под контроль поставки сахара

Москва, 5 апреля. Минсельхоз России в сотрудничестве с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара.

Ведомство будет определять ежемесячный план производства продукции для каждого предприятия, сообщают «Известия».

Норматив для каждого завода будет складываться из двух факторов — потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятие вырабатывало до этого момента. Ситуация может осложниться поначалу из-за нового формата работы. Российские производители еще не работали в условиях жестких рамок и планок по выработке сахара. К тому же, на производительность влияют еще и внешние факторы, на которые воздействовать невозможно — например, непунктуальные поставки сырья.

Недавно диетолог объяснила, какое влияние сахар оказывает на работу мозга. Среди пагубных последствий — ухудшение памяти и сниженные способности к обучению.