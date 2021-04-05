Москва, 5 апреля. После холодной войны флот, доставшийся России от СССР, пришел в упадок, но за 20 лет Москва его восстановила и теперь он представляет уникальную угрозу для сил НАТО.

Немецкий журналист Бенджамин Браймлоу отмечает, что ВМФ РФ активизировался в Арктике, присутствует в Африке и на Ближнем востоке, а также следит за НАТО через перемещения вокруг Европы. Об этом сообщает издание ИноСМИ.

«Российский флот реализует крупные проекты по строительству кораблей. К концу 2021 года МВФ вводят или принимают шесть новых подводных лодок, из которых три — атомные. Модернизацию прошел и тяжелый атомный ракетный крейсер «Орлан», а в 2022 году начнет ходовые испытания единственный авианосец», — говорится в статье Браймлоу.

Он считает, что это впечатляющие достижения, учитывая, что флот СССР после холодной войны пришел в упадок. МВФ России меньше, чем советский, но все осуществляемые операции доказывают, что Москва намерена модернизировать и улучшить свои корабли.

«В основном они сегодня строят подводные лодки и маленькие надводные корабли. Это в основном флот для защиты страны с большой береговой линией, хотя они обладают определенными возможностями для переброски сил и за пределы России», — рассказал полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан.

Он отмечает, что эти корабли по своим габаритам уступают тем, что есть в НАТО, но за счет новой техники и вооружения они имеют ряд преимуществ. Крылатые ракеты «Калибр» дают возможность поражать морские и сухопутные цели на расстоянии от 1,5 до 2,5 тыс. км.

Ранее Федеральное агентство новостей перевело материал военного эксперта Ле Нгок Тхонг, в котором он объяснил, зачем российские атомные подводные лодки всплыли в Арктике.