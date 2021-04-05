Тело пропавшего больше недели назад водолаза нашли у берегов Сахалина

Южно-Сахалинск, 5 апреля. У берегов Сахалина обнаружили тело водолаза, который больше недели назад не всплыл после погружения в заливе Анива, сообщили в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск».

«Обнаружили тело человека. Подняли на борт буксира «Свитцер Сахалин», — цитирует собеседника из морского спасательного подцентра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасатели занимаются поисками пропавшего в Охотском море водолаза-любителя. Трое водолазов совершили погружение в заливе Анива у берегов Сахалина. Двое поднялись на поверхность.

Утонувшего в течение недели искали полицейские и группа спасателей Корсаковского отряда спасателей и Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ имени В. А. Полякова.