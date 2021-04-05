Продажи новых легковых и легких машин в марте упали на 6% в России

Москва, 5 апреля. Из-за дефицита чипов на авторынке наблюдается ухудшение доступности автомобилей, что привело к снижению продаж новых легковых и легких машин в марте на 6%.

В ближайшие несколько месяцев упадет еще и спрос, несмотря на то, что в марте он показал относительную стабильность. Однако уже сейчас многие покупатели автомобилей массового сегмента отказываются от покупки из-за необоснованно высокой стоимости, сообщает «Коммерсантъ».

В начале года эксперты сообщали о недолгой положительной динамике — в феврале рынок вырос на 0,8%, в январе — упал на 4,2%. Обнародовал данные о своих продажах в марте лидер рынка АвтоВАЗ, показав рост всего на 3%, до 33,8 тысячи машин. Дилеры заявляют о дефиците таких авто, как Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

Недавно Минтранс РФ заявил о новой инициативе. Автомобилям с грязными или специально скрытыми номерными знаками собираются запретить проезжать по платным трассам.