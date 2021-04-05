АТОР назвал сроки открытия европейских границ для российских туристов

Москва, 5 апреля. Россияне не смогут посетить Европу и страны Юго-Восточной Азии раньше осени.

Прогнозы можно будет давать в зависимости от пандемийной ситуации, которая пока далека от нормализации. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе «Известиям».

«Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — отметила Ломидзе.

Вакцинация позволила частично открыть Европу. Однако Израиль почти полностью провакцинирован, но туристов туда еще не пускают. Страны Юго-Восточной Азии откроют свои границы для россиян только осенью или зимой.

Ранее власти Греции продлили до середины апреля разрешение на въезд до 4 тысяч россиян в неделю. Обязательным условием, при соблюдении которого российским туристам будет разрешено попасть на территорию страны, является наличие у них отрицательного теста на коронавирус, а также подтвержденная бронь гостиничного номера. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.