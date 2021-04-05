Медик назвал характерные признаки высококвалифицированного врача

Москва, 5 апреля. Первый признак хорошего врача — он говорит простым языком, а не пытается запутать пациента сложными терминами на «медицинском» языке.

Хороший врач также в самом начале работы начинает предполагать диагноз, а затем опровергает его или подтверждает, заявил основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский в беседе с РИА Новости.

«Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу», — пояснил специалист.

Высококвалифицированному специалисту требуется на осмотр от десяти до 15 минут. Затем идет уточнение диагноза и углубленная диагностика, добавил Островский.

Недавно в Минобороны рассказали, как планируют поступать с призывниками, перенесшими COVID-19. Если юноша успешно прошел курс лечения и не имеет осложнений, то он может служить в армии наравне с другими призывниками.