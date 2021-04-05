Американские СМИ считают, что Россия и Китай победили США в «вакцинной дипломатии»

Вашингтон, 5 апреля. Москва и Пекин фактически захватывают мир своей кампанией по реализации вакцины от COVID-19, чем сдвигают позиции Вашингтона. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Поставки препарата от коронавируса Россией и Китаем положительно отражаются на политических связях обоих государств. Продажи или бесплатные партии вакцины усиливают влияние стран, что должно вызвать озабоченность у США. Об этом сообщает портал ИноСМИ.

Бывших американских послов и дипломатов раздражает скорее не активность конкурентов Белого дома, а то, что он сам даже не начал свою кампанию по поставкам препарата от COVID-19. Американские власти предпочитают хранить его у себя, чем вызывают недовольство у своих политических союзников.

«Соединенные Штаты до недавнего времени были страной, к которой обращались за помощью в случае любой масштабной катастрофы в области здравоохранения. Поэтому, то, что мы устранились и не участвуем в этом состязании, обескураживает и вызывает серьезное беспокойство», — заявил бывший заместитель госсекретаря США Томас Шеннон.

Он считает, что отказ бывшего президента США Дональда Трампа от всемирной борьбы с COVID-19 уже стало тревожным сигналом для многих стран. Если при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене это не изменится, то все поймут, что Вашингтон нельзя считать надежным партнером.

Ранее сообщалось, что Россия может подключиться к механизму распределения вакцин COVAX.