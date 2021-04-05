Вильфанд предостерег россиян от опасного майского солнечного излучения

Москва, 5 апреля. В апреле россияне еще могут наслаждаться безопасными и полезными солнечными лучами, загорать и гулять без средств защиты.

Однако в мае индекс ультрафиолетового излучения достигнет вредных для здоровья показателей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается», — объяснил специалист.

В Южном федеральном округе россиянам нужно будет обзавестись солнечными очками раньше - в середине или конце апреля. Также синоптик предупредил, что некоторые российские регионы летом могут оказаться под угрозой засухи, в частности, в зоне риска Воронежская, Тамбовская области.