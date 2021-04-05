Хантер Байден рассказал, как убедил отца поддержать его роман с вдовой брата

Вашингтон, 5 апреля. Хантер Байден рассказал, как в начале 2017 года убедил отца, президента США Джо Байдена опубликовать заявление, одобряющее его роман с вдовой брата Бо, Халли Байден.

Откровением сын главы Белого дома поделился в книге «Красивые вещи», которая поступит в продажу 6 апреля. Копию произведения получил телеканал Fox News.

«Папа, — сказал я ему, — если люди все узнают и подумают, что ты не одобряешь это (роман с Халли Байден. — Прим. ФАН), это сделает его неправильным», — написал Хантер Байден.

На разговор с отцом Хантер решился после того, как его «загнал в угол» репортер, просивший подтвердить или опровергнуть отношения с вдовой Бо Байдена. По словам Хантера, его отец покинул пост вице-президента США всего за месяц до этого.

Он сказал Джо Байдену, что им с Халли «невероятно повезло» найти друг друга и предположил, что внуки политика получат эмоциональную травму, если тот не сделает позитивного заявления о романе.

«Дети должны знать, что в этом нет ничего плохого, и единственный человек, который может сказать им это — вы», — заявил отцу Хантер Байден.

Будущий президент США не хотел выступать с заявлением, но в конце концов поддался на просьбы.

«Нам всем повезло, что Хантер и Хэлли нашли друг друга, когда они снова строили свои жизни вместе после такого печального события. У них есть полная и безусловная поддержка, моя и Джилл, и мы счастливы за них», — заявил Джо Байден.

На следующий день СМИ сообщили о заявлении вице-президента, и, по словам Хантера, «это было началом конца».

Он отметил, что жил с Халли «жизнью тихого отчаяния», которая теперь была «полностью открыта» публике. Хантер Байден признался, что снова начал злоупотреблять психоактивными веществами после реабилитации.

«Я безумно пытался удержать часть моего брата, и я думаю, что Хэлли делала то же самое», — говорится в книге Хантера Байдена.

Ни один из них не планировал долгосрочных отношений, но теперь оба чувствовали, что им нужно попытаться их сохранить.

«Если бы мы не пошли ва-банк, мы опасались, что наши отношения будут восприняты как непристойная интрижка. Итак, мы пытались заставить работать то, чего, оглядываясь назад, никогда не существовало», — написал он.

Последовала череда «катастроф», дочери Хантера были «подавлены», а его деловые начинания «испарились». Сын президента признался, что «мог бы справиться со всем этим более эффективно», если бы был «чистым и трезвым».

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что наркотические пристрастия сына президента США Джозефа Байдена известны очень давно — и пока сложно судить, насколько сильно посвященная им книга навредит карьере главы американского государства. Политолог считает, что для того, чтобы конвертировать все заработанные в правлении Burisma деньги в алкоголь, Хантер должен был скупить содержимое всех ликеро-водочных магазинов в Соединенных Штатах.