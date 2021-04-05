Паром с 50 пассажирами затонул после столкновения с судном в Бангладеш

Дакка, 5 апреля. Паром, на борту которого были около полусотни пассажиров, затонул в Бангладеш.

Инцидент произошел после другим судном. Агентство AFP со ссылкой на представителей властей информирует, что в результате погибли по меньшей мере пять человек.

Спасти удалось 11 человек. Местный чиновник сообщил, что точного числа пропавших без вести после столкновения парома с другим судном неизвестно.

Сейчас спасатели ищут выживших. В полиции подчеркивают, что из-за погодных условий данный процесс затруднен.

Накануне стало известно, что праздничный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди вызвал народные волнения в Бангладеш. Эксперты рассказали, с чем связаны недовольства местных жителей.