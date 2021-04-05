Гинцбург рассказал, почему «Спутник V» не пускают на европейский рынок

Москва, 5 апреля. Евросоюз опасается конкуренции, которая может возникнуть между российской вакциной «Спутник V» и уже продвигаемыми в Европе препаратами.

Поэтому, несмотря на высокую эффективность вакцины, ЕС не спешит выводить ее на свой рынок, уверен директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств», — пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года. Препарат стал первым на планете средством от коронавируса и успешно прошел все клинические испытания. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о резком увеличении числа желающих привиться россиян. Она напомнила, что важно сделать это перед разгаром весенне-летнего сезона.