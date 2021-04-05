Бактерии в вечной мерзлоте могут спровоцировать появление углеродной бомбы

Стокгольм, 5 апреля. Глобальное потепление приводит к таянию вечной мерзлоты, которая хранит в себе больше углерода, чем содержится в земной атмосфере.

Десятки лет назад Стурдаленское болото в Швеции оказалось в зоне вечной мерзлоты. Однако глобальное потепление привело к тому, что на территории водоема образовались бугры (ученые называют их палсами). В них вечная мерзлота частично отделена сухими торфяниками. Исследователи ведут наблюдения за изменениями в микробных сообществах внутри этих бугров, когда они начинают таять. Об этом сообщает издание ИноСМИ.

Вечная мерзлота является природным «поглотителем» углерода, консервируя флору и фауну в минусовой температуре. На сегодняшний день в ней содержится примерно 1600 млрд тонн углерода. Это вдвое больше, чем в атмосфере Земли. Из-за глобального потепления мерзлота разрушается, что существенно влияет на ландшафт.

Ученые опасаются, что такие изменения в климате приведут к вспышке бактерий, которые выделяют метан и углекислый газ. Математические модели глобального потепления учитывают то, насколько арктическая вечная мерзлота и озера генерируют углерод. Однако активность бактерий рассматривается в качестве «черного ящика», который изменяется вместе со всей экосистемой.

«В том-то и проблема! Если в математической модели данный механизм описывается не верно, то она, скорее всего, не сможет выдавать качественные прогнозы», — считает биогеохимик из Рочестерского технологического института в Нью-Йорке Кармоди МакКэлли.

В научной статье проекта IsoGenie говорится, что глубокие зоны арктических озер содержат большое число микроорганизмов, выделяющих метан. Они чувствительны к повышению температуры, а потому глобальное потепление может спровоцировать выброс газа в верхние слои водоемов.

«По нашему мнению, метана будет выделяться еще больше, чем мы ожидали», заявляет биогеохимик из Нью-Гэмпширского университета в Дареме Рут Варнер.

Ранее сообщалось, что экспедиция «Север‑2021» отправилась исследовать Арктику. Целью путешествия на архипелаг Северная Земля, где расположена база, является исследование влияния глобального потепления на ледники.