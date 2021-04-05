Автомобилистам назвали главные причины появления коррозии на машине

Москва, 5 апреля. Зачастую машина начинает ржаветь, когда владелец относится к технике невнимательно или наоборот — слишком трепетно.

Главные ошибки автолюбителей назвали эксперты «Российской газеты». Проблемы с лакокрасочным покрытием начинают появляться, если владелец авто редко заезжает на мойку, не уделяет внимание пространству под капотом и не обрабатывает кузов.

Часто после покупки водители в специальных сервисах покрывают кузов антикоррозийной защитой. Однако к этой процедуре необходимо отнестись очень внимательно. После грамотной мойки следует обезжирить все поверхности и загрунтовать повреждения. В противном случае кузов будет ржаветь еще быстрее из-за оставшейся грязи и реагентов в полостях.

Также ржавчину может вызвать и установка нештатной защиты, чем часто «грешат» джиперы. Из-под нее труднее вымывается грязь, которая служит катализатором ржавчины.

Сильно гниет и кузов, оклеенный виниловой пленкой. Чтобы обойтись без неприятностей в будущем, следует подготовить машину. Сначала необходимо хорошо ее помыть, после высушить и обработать. В помещении должен быть соответствующий температурный режим.

Также много ошибок возникает и при нанесении воска. Эффективной такая защита будет только при нанесении на полностью сухие и чистые поверхности.

Недавно автоэксперты сообщили о росте цен на подержанные машины в России. Например, цена Kia Picanto на вторичном рынке выросла на шесть процентов по сравнению с 2017 годом.