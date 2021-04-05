Пять женщин пытались устроить теракт на юге Франции

Монпелье, 5 апреля. Французская антитеррористическая прокуратура арестовала пятерых женщин. Задержанные подозреваются в возможном заговоре с исламистами.

Арест произошел на юге Франции, в городе Безье. На вопрос о расследовании и арестах, которые произошли ночью 4 апреля, представитель прокуратуры Франции Габриэль Атталь заявил телеканалу LCI, что на данном этапе у него нет никакой дополнительной информации о том, на что нацелен возможный заговор. Об этом рассказало издание Reuters.

Ранее журнал Le Point сообщил, что аресты были связаны с предполагаемым заговором с целью совершения теракта во французском городе Монпелье. Следователи были сосредоточены в основном на одной из женщин, а остальные — это мать и сестры.

Ранее начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, как как вести себя при теракте в метрополитене.