Женщина-капитан отрицает свою вину в блокировании Суэцкого канала

Каир, 5 апреля. Женщина-капитан Марва эль-Селигдар рассказала, что ее обвинили в блокировке Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Она свою вину отрицает, поскольку не была на борту судна.

В прошлом месяце девушка через свой смартфон зашла в соцсети и удивилась, когда обнаружила новости, в которых говорилось, что она была капитаном Ever Given и виновата в перекрытии Суэцкого канала. Об этом сообщает телеканал BBC.

«Я была потрясена. Я чувствовала, что могу стать мишенью, может быть, потому, что я успешная женщина в этой области, или потому, что я египтянка, но я не уверена», — рассказала Марва.

Слухи о роли эль-Селигдар в блокировании судоходного канала были спровоцированы скриншотами фальшивых заголовков, якобы опубликованных изданием Arab News, где говорилось, что она причастна к инциденту. Подделанное изображение, судя по всему, было взято из статьи с сайта Arab News, опубликованной 22 марта. В ней рассказывается об успехах Марвы в качестве первой женщины-капитана египетского корабля. Эта фотография была опубликована в Twitter и Facebook.

Распространению слухов способствовало и создание поддельных аккаунтов в Twitter от имени Марвы, которые также публиковали ложные заявления о том, что она была связана с судном Ever Given. Однако во время блокады Суэцкого канала госпожа эль-Селигдар работала первым помощником капитана на корабле Aida-IV, находившемся в сотнях миль от места происшествия.

Ранее сообщалось, что застрявшие из-за аварии суда покинули Суэцкий канал.