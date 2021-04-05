Во Флориде объявили ЧП из-за утечки токсичных сточных вод

Флорида, 5 апреля. Чрезвычайное положение было объявлено во Флориде после того, как стало известно об утечке токсичных сточных вод из большого пруда в заливе Тампа.

Жители более 300 домов в этом районе были эвакуированы, а автомагистраль рядом с водохранилищем Пайни-Пойнт закрыта. В воскресенье, 4 апреля, губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что вода не была радиоактивной и представляла собой «в основном соленую воду» из проекта дноуглубительных работ, смешанную с «технологическими водами и ливневыми стоками». Об этом сообщает телеканал BBC.

«Приоритетной задачей было предотвратить реальную катастрофическую ситуацию с наводнением», — рассказал политик.

Чиновники заявили, что водохранилище, площадь которого составляет 31 гектар, наполнено миллионами литров воды, содержащей фосфор и азот со старого фосфатного завода. В пруду, где была обнаружена утечка, находится фосфогипс, радиоактивные отходы для производства удобрений.

Попытки устранить утечку с помощью камней и других материалов оказались безуспешными. В субботу, 3 апреля, губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение. В воскресенье, 4 апреля, он сказал, что вода выкачивается из пруда со скоростью 33 миллиона галлонов в день. Другие рабочие прокладывали путь, чтобы контролировать поток воды.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор наказал агрохолдинг, который сливал навоз в речку в Мордовии.