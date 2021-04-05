Актриса из «Титаника» рассказала об актерах-геях, которые скрывают ориентацию

Лос-Анджелес, 5 апреля. Британская актриса Кейт Уинслет заявила, что знает минимум четырех актеров, которые скрывают свою сексуальную ориентацию, опасаясь за актерскую карьеру.

Артистка считает, что роли гомосексуальных персонажей должны доставаться актерам-геям, и некоторые ее знакомые коллеги боятся за свою карьеру, а потому не рассказывают о своей ориентации. Об этом сообщает Mirror.

«Я не могу сказать вам, сколько молодых актеров-геев я знаю. Кто-то хорошо известен, кто-то только начинает карьеру. Но некоторые из них боятся, что их сексуальная ориентация будет раскрыта и это помешает им получать роли в кино», — рассказала Кейт.

Актриса отмечает, что эта проблема касается преимущественно мужчин, и вспомнила, что одному актеру с бисексуальной ориентацией рекомендовали не раскрывать свои подробности интимной жизни.

«Известный актер только что получил агента из США, и он сказал:«Я понимаю, что вы бисексуал. Я бы не стал предавать это огласке», — процитировала Уинслет своего коллегу.

Она добавила, что в киностудиях процветают осуждение, дискриминация и гомофобия. Актриса считает, что ЛГБТ-сообществу нужно свое движение, аналогичное акции Me Too, которая прошла в 2017 году после скандала о домогательствах вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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