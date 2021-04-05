Кубанский судья серьезно травмировал голову при падении

Краснодар, 5 апреля. Медики госпитализировали судью Прикубанского районного суда Краснодара.

Отмечается, что он получил травму головы при падении. Сейчас мужчина находится в больнице. Характер травмы пока не известен.

«Судьей получена бытовая травма в результате падения», — рассказали агентству.

Согласно данным источника, криминал в деле исключается. Местные каналы в Telegram сообщили, что судья Игорь Мищенко серьезно травмировался, однако обстоятельства не уточняются.

Ранее мертвое тело девушки с поврежденной головой нашли в американской Алабаме. Жертвой оказалась вебкам-модель, которая была замужем 14 лет.