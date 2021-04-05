Эксперт Минобороны объяснил, освобождает ли COVID-19 от службы в армии

Москва, 5 апреля. Коронавирус не является причиной освобождения от службы в армии.

Если призывник переболел COVID-19, вылечился и не имеет осложнений, то он снова годен к службе. Об этом заявил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

Если молодой человек признан годным к службе в армии, его отправляют на сборный пункт, где он снова проходит все проверки состояния здоровья. Если у него обнаруживают коронавирус, призывник отправляется сразу на лечение.

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», — заявил Дацко.

Врачи-клиницисты научились быстро лечить COVID-19 и предотвращать тяжелые последствия. Поэтому они не могут стать основанием для освобождения от армии. Однако остается неизвестным, какое влияние окажет вирус на организм в долгосрочной перспективе.

Также названы популярные противопоказания для службы в рядах российской армии в 2021 году. Число призывников, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%.

Противопоказания для службы в армии есть только у 22% призывников, заявил Дацко. Полковник медицинской службы заявил, что наиболее распространенными причинами являются болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), за ними — болезни системы кровообращения (аритмия и врожденные пороки сердца) и болезни нервной системы.