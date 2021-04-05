Депутат рассказал об особенностях антиалкогольной стратегии в России

Москва, 5 апреля. В Госдуме сейчас готовят предложения по борьбе со злоупотреблением алкоголем в России, рассказал заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин.

Инициативы будут действовать до 2030 года, поскольку у мер, применяемых для борьбы с алкоголизацией населения в течение последних десяти лет, закончился срок действия, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Наша дальнейшая антиалкогольная стратегия должна быть ориентирована на комплекс мер, направленных на дальнейшее снижение потребления алкоголя», — заявил депутат.

Главный метод — грамотная информационная политика. Необходимо вести широкую кампанию по просвещению населения о последствиях злоупотребления алкоголем и его влиянии на здоровье. Обязательно планируется широко использовать социальную рекламу.

Недавно журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что порой заглушает стресс алкоголем. По словам журналиста, он не видит у себя зависимости.