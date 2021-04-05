Юрист Петропольский рассказал, когда банк может заблокировать счет

Москва, 5 апреля. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, в каких случаях может быть заблокирован банковский счет.

По словам специалиста, это может произойти, если внедренные в соответствии с инструкциями регуляторов (Центробанк и Росфинмониторинг) алгоритмы обнаружат подозрительные транзакции.

«Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — цитирует юриста агентство «Прайм».

Кроме того, алгоритмам не понравятся похожие переводы между картами в течение нескольких дней подряд и снятие наличных с карты в банкомате в срок меньше, чем сутки.

Если переводится крупная сумма при небольшом официальном источнике доходов, счет заблокируют и потребуют объяснений, уточнил юрист. По его словам, также участились случаи, когда определенные указания направляет налоговая служба.

Ранее финансовые аналитики агентства АКРА заявили, что российские банки из-за инфляции будут повышать ставки по вкладам. О их расчетам, ускорение инфляции повлечет падение реальной доходности депозитов. Этот фактор снова подтолкнет вкладчиков к переводу средств в иные инструменты.