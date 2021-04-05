Динамические дорожные знаки заставят водителей снижать скорость

Москва, 5 апреля. Новый способ фиксации нарушений скоростного режима может появиться в России.

Он предполагает использование специальных динамических дорожных знаков. А нарушения будут фиксироваться автоматически, сообщает РБК. По идее проекта, нововведения заставят водителей снижать скорость в сложных погодных условиях.

Так, например, если при хорошей погоде электронные знаки могут разрешать движение 110 км/ч, то при ухудшении видимости ограничение будет меняться — допустим, снижаться до скорости в 90 км/ч. При этом выполнение требования знаков станет уже обязательным, а в случае их игнорирования — придет штраф.

Ряд российских регионов уже заинтересовался разработкой, которая сейчас проходит этапы тестирования. Новые знаки будут самостоятельно менять выводимую информацию в соответствии с погодными условиями. То есть ограничение скоростного режима на участках трасс станет динамическим.

Фиксировать нарушения будут сразу три камеры. Две из них наблюдают за моментом подъезда авто к арке с электронным табло.

Ранее стало известно, что российским водителям с грязными номерами на автомобиле напомнили о санкциях. Современные камеры способны считать номер машины, даже если он покрыт грязью.