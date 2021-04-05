Обозреватель Роджерс заявил о готовности России отказаться от доллара

Москва, 5 апреля. Экономический обозреватель Александр Роджерс заявил о полной готовности России отказаться от доллара, дело стоит за партнерами в других странах.

Он напомнил, что торговый оборот США что за прошлый год упал на триллион долларов. Америка уступила первое место в этой сфере Китаю. Руководство России, при этом, последовательно проводит политику по дедолларизации, начало которой было положено почти с полного отказа от вложений в ценные бумаги США.

По словам Роджерса, сейчас Россия переходит на расчеты в рублях со многими странами от Ирана и Венесуэлы до ЕврАзЭС.

«Собственная платежная система и система межбанковских транзакций у России тоже уже есть. В принципе, для окончательного отказа от использования доллара с нашей стороны все готово. Дело стоит за нашими партнерами в других странах», — заявил в комментарии для «Журналистской правды» Роджерс.

Подвижки есть и в других странах. Если в США, например, вдруг начнется гиперинфляция, это «достаточно быстро» подтолкнет к окончательной дедолларизации, уточнил он.

Ранее аналитики «Фридом финанс» и «Ведомости» рассчитали так называемый индекс гигабайта, который основывается на тарифах на мобильный интернет в разных странах мира. По этой методике российский рубль оказался недооцененным на 92%. Американская валюта, по мнению аналитиков, сегодня должна стоить 5,84 рубля. Российская экономика сейчас гораздо в лучшей форме, чем раньше, а вот в США отмечаются проблемы, связанные с рекордными объемами дефицита бюджета и государственного долга, заключают авторы исследования.