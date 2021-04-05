Бари Алибасов — младший свел отца с бывшей супругой

Калининград, 5 апреля. Продюсер Бари Алибасов вернулся к бывшей жене и матери его сына Елене Уронич.

Сейчас они живут в Калининграде в квартире сына и не намерены возвращаться в Москву. Пара начала жить вместе втайне от официальной жены продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом рассказал Бари Алибасов — младший StarHit.

«Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — заявил сын продюсера.

Друг семьи и адвокат Александр Бенхин отметил, что Бари Алибасов — младший втайне от Федосеевой-Шукшиной свел родителей. Однако сама Лидия Николаевна никогда не ревновала Бари, так как осведомлена о его полигамности и любви к другим женщинам.

Ранее сын Алибасова обвинил родственников Шукшиной в охоте за наследством отца. Создатель группы «На-На» Бари Алибасов сейчас живет с бывшей супругой, тогда как родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной строят планы, как отсудить 25% от наследства музыканта.

«У отца сейчас четыре диагноза — амнезия, корсаковский синдром, перелом ноги и трещина позвоночника. Два месяца будут лечить ногу, полгода будут лечить позвоночник», — сообщил Алибасов-младший.

По его словам, отец проведет все время лечения в Калининграде, поскольку ему «там комфортно». Вместе с ним там живет и бывшая супруга, мать Алибасова-младшего, Елена Уронич. О последней супруге отца Лидии Федосеевой-Шукшиной Алибасов-младший отзывается скептически.