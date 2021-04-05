Банки России начнут повышать ставки по вкладам — АКРА

Москва, 5 апреля. Российские банки из-за инфляции будут повышать ставки по вкладам.

Такое мнение выразили финансовые аналитики агентства АКРА. Организации пойдут на подобные меры, чтобы не потерять своих клиентов. Эксперты считают, что ускорение инфляции повлечет падение реальной доходности депозитов. Этот фактор снова подтолкнет вкладчиков к переводу средств в иные инструменты.

«При этом потребность банков в сохранении клиентской базы останется. В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной», — сообщает РБК.

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