Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий в России

Москва, 5 апреля. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет с 1 апреля стали начислять опекунам. Об изменениях в начислении выплаты сообщил Минтруд России.

«Выплаты будут начисляться опекунам детей от 3 до 7 лет. Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума. Ранее приемного ребенка не включали в состав семьи при расчете среднедушевого дохода», — цитирует собеседника в Министерстве труда РФ URA.RU.

Сенатор Сергей Леонов отметил, что раньше, в некоторых случаях, претендовать на пособие не мог опекун с ежемесячным доходом в 20 тысяч рублей. Среднедушевой доход в такой ситуации оказывался выше прожиточного минимума.

Недавно в министерстве отметили, что пособие в 2020 году назначали в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В текущем году пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи будет ниже его среднего уровня при выплате финансовой поддержки в размере 50% регионального прожиточного минимума. Если среднедушевые доходы в семье при увеличении выплаты не поднимутся до уровня прожиточного минимума, пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отмечал, что на портал «Госуслуги» уже направлено более 40 тысяч запросов на перерасчет выплат детям от трех до семи лет. По его словам, форма заявки стала более объемной в связи с тем, что теперь будут учитываться больше факторов и разных жизненных ситуаций.