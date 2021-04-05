Государство готовится выплатить по 25 тысяч рублей определенной категории россиян

Москва, 5 апреля. Некоторым пенсионерам могут дать единоразовую выплату в апреле в размере 25 тысяч рублей вместе с пенсией.

Ветераны ВОВ и труженики тыла могут рассчитывать на единовременную выплату в апреле. Ее приурочат к 76-летию Победы. Если в целом по стране размер пособия составит 10 тысяч рублей, то в отдельных регионах выплата будет гораздо больше, передает PRIMEPRESS.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому московские ветераны могут получить суммы от 25 тысяч рублей. Из документа следует, что по 25 тысяч рублей выплатят довольно обширной категории граждан. Это инвалиды войны и непосредственные участники, военнослужащие с медалями за службу во время ВОВ, инвалиды с детства по причине ранения на войне, участники строительства обороны под Москвой, награжденные знаком «За оборону Москвы», а также те, кто трудился на московских предприятиях в годы войны.

Награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» выплатят по 15 тысяч рублей, вдовам военнослужащих ВОВ без второго брака, узникам мест принудительного содержания, военнопленным, людям со знаком «Почетный донор СССР», орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период СССР.

Анонс индексации выплат работающим пенсионерам может произойти на предстоящем заседании Совета Федерации в апреле. Так думают депутаты Госдумы и сенаторы.

Сенатор Сергей Леонов заметил, что на последней встрече с лидерами фракций депутаты ЛДПР предложили ввести индексацию. По его словам, если партия говорит об этом вслух, то какие-то решения готовятся.