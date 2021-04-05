Бывший ведущий Top Gear высмеял Меган Маркл из-за ее интервью с Опрой

Лондон, 5 апреля. Британский журналист Джереми Кларксон в своем телешоу высмеял герцогиню Сассекскую из-за ее интервью с телеведущей Опрой Уинфри.

Ведущий автомобильной телепередачи Grand Tour назвал интервью Меган «фестивалем слез» во время своей вступительной речи на шоу «Это Кларксон по телевизору». Об этом сообщает издание The Sun.

«Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри. Был момент, когда Меган Маркл, казалось, как бы это выразиться, что она хотела испортить воздух», — сказал Кларксон, после чего воспроизвел фрагмент интервью, который имел ввиду.

Журналист извинился перед зрителями за то, что они снова это слышат. Он также вспомнил утверждение британского ведущего Пирса Моргана, что Меган обманывала всех в своем интервью.

«Это действительно звучит так, как будто Пирс был прав», — подчеркнул Кларксон.

Ранее стало известно, что биограф принцессы Дианы сравнил ее с Меган Маркл. По словам Маркл, у нее отобрали паспорт, водительские права и ключи. Чтобы заняться повседневными делами, ей приходилось спрашивать разрешения.