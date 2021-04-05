Аналитики назвали российские регионы с наибольшим демографическим приростом

Москва, 5 апреля. Согласно данным Росстата, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе за последние несколько лет.

В Севастополе был зафиксирован наибольший демографический прирост. Самый сильный спад отмечен в Тамбовской и Магаданской областях. Это следует из исследования РИА Новости.

В 2018–2020 годах демографический спад не компенсировался за счет иммигрантов. Выявлено снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.

Самый высокий прирост населения оказался в Севастополе (16,8%), Ингушетии (5,6%), Ленинградской области (4,3%) и Чечне (4,2%). Более чем на 3,5 процента численность увеличилась в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5% отмечен в девяти субъектах Федерации, в пределах 1,5-0,5% выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в трех регионах.

В количественном выражении больше всего увеличилось население в Подмосковье (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек). Минимальный прирост зафиксирован на Чукотке (220 человек).

Ранее были названы основные «страны-поставщики» новых граждан в Россию. Жители Украины, Казахстана, Таджикистана и Армении в 2020 году больше других получали российское гражданство.