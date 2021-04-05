Названы популярные противопоказания для службы в рядах российской армии в 2021 году

Москва, 5 апреля. Число призывников, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%. Об этом сообщил главный военно-врачебный эксперт МО РФ Андрей Дацко.

Противопоказания для службы в армии есть только у 22% призывников, заявил он в беседе с «Известиями». Полковник медицинской службы заявил, что наиболее распространенными причинами являются болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), за ними — болезни системы кровообращения (аритмия и врожденные пороки сердца) и болезни нервной системы.

«В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место», — сообщил эксперт.

Дацко отметил, что сейчас мало призывников с сильным недостатком веса. По его словам, причиной этому является увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни.

Накануне стало известно, что штрафы для уклоняющихся от воинской службы в России могут повысить. С такой инициативой выступили в Госдуме РФ.