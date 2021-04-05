Володин ответил на требование Кравчука исключить представителя ЛНР из ТКГ

Москва, 5 апреля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин усомнился в способности властей Украины адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе.

Парламентарий ответил на требование главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для урегулирования конфликта Леонида Кравчука исключить из ТКГ представителя Луганской Народной Республики Майю Пирогову. Володин напомнил, что после атаки украинских силовиков в ДНР погиб ребенок.

«Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков. Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — написал в своем телеграм-канале политик.

По словам Володина, действия и риторика Киева чреваты «самыми тяжелыми последствиями». Он уверен, что украинское руководство пытается усилить напряжение в регионе и «запугать людей», чувствует безнаказанность и рассчитывает на поддержку Запада, которая, по мнению парламентария, отнюдь не гарантирована.

Спикер Госдумы отметил, что «не все, что выгодно для США, выгодно для Европы» и поинтересовался, чем Вашингтон помог Киеву за последние семь лет.

Киев неоднократно предпринимал попытки саботировать переговоры по ситуации в Донбассе. Случаи «выдавливания» неугодных участников процесса осудил пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский. Он настоял на отказе Украины от подобных политических инструментов.

Обстановку в регионе с председателем ОБСЕ Анн Линде обсудил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В разговоре министр заявил об «усилении Россией войск на границе» и призвал «демотивировать Москву».