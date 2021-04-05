Психиатр перечислил симптомы интернет-зависимости

Москва, 5 апреля. Некоторые пользователи могут и не заметить, как их увлечение перерастает в настоящую интернет-зависимость. Как распознать это состояние, объяснил психиатр-нарколог Денис Рассоха.

Человек не может контролировать количество проведенного времени в Сети и «выпадает» из реальной жизни. Зависимые тяжело переносят невозможность выйти в интернет, чувствуют плохое настроение и навязчивые мысли выйти в онлайн, пояснил специалист в интервью РИАМО.

В этом состоянии человек может даже начать пропускать учебу или работу, не заниматься домашними делами, не общаться с близкими, сокращать время сна и физической активности, что сказывается на качестве его жизни. Но далеко не все пользователи Сети становятся зависимыми.

«Предрасполагающими факторами могут служить как особенности нервной системы, нарушения в головном мозге, так и эмоциональные нарушения, при которых человек страдает и интуитивно ищет «лекарство» от своего состояния», — заявил психиатр.

Интернет-зависимые люди могут таким образом спасаться от одиночества и нерешенных в реальной жизни проблем. Особенно в группе риска находятся дети и подростки, у которых нет взаимопонимания с родителями и сверстниками. В этом случае родителям не стоит категорично запрещать пользоваться гаджетами, так как это усугубит проблему, а лучше обратиться к психологу, подытожил эксперт.

Психолог ранее обратила внимание на проблему вербовки детей террористами и рассказала родителям, как распознать эту ситуацию, и какие меры предпринимать. В завершение она добавила, что при первых тревожных сигналах следует действовать решительно во избежание трагедии.