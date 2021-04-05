Ученые подсчитали, сколько нужно времени для обхода Луны

Париж, 5 апреля. Ученые выяснили, что обойти спутник Земли возможно за 91 день, но есть ряд нюансов, которые усложняют задачу. Об этом сообщил научный консультант Эйдан Коули.

За всю историю только 12 человек ступали на поверхность Луны, и все они были частью миссий «Аполлон» в период с 1969 по 1972 год. Кадры, которые были переданы на Землю, показали, как сложно ходить в условиях слабой гравитации. Об этом сообщает издание LiveScience.

Однако исследования NASA показали, что люди могут перемещаться на Луне гораздо быстрее, чем астронавты «Аполлона». Согласно данным, они двигались со скоростью 2,2 км/ч, что связано с тяжелыми скафандрами. В 2014 году ученые из NASA проверили, насколько быстро люди могут ходить и бегать в условиях моделируемой лунной гравитации.

Этот эксперимент показал, что астронавты могут ходить по Луне со скоростью 5 км/ч, что ближе к среднему показателю передвижения человека на Земле (7,2 км/ч). При этой гипотетической максимальной скорости потребуется около 91 дня, чтобы пройти 10 921 км по поверхности спутника нашей планеты.

Это чистая статистика, поскольку невозможно идти без остановки в течение 91 дня, поэтому фактическая прогулка вокруг Луны займет гораздо больше времени. Для подобного путешествия человеку понадобится еда, вода и запасы кислорода.

«Я не думаю, что это все можно носить в рюкзаке. Запасы весят слишком много, даже с учетом слабой гравитации. Поэтому вам понадобится машина поддержки», — отмечает научный консультант Европейского космического агентства Эйдан Коули.

Обойти земной спутник затруднительно еще и потому, что у него сложный ландшафт. На поверхности есть километровые кратеры, которые придется обходить. На планирование маршрута также влияет температура. Днем поверхность Луны прогревается до +100 градусов по Цельсию, ночью она охлаждается до -180. Опасность для человека представляет и радиация. В отличие от Земли, ее спутник не имеет магнитного поля.

«Если бы не было большой солнечной активности во время путешествия, то все могло бы быть не так плохо. Но если произошла вспышка на Солнце, то высокий уровень радиации может сильно повлиять на здоровье», — поделился мнением Коули.

Учитывая все вышеописанные погрешности, и то, что человек будет идти в день со скоростью 5 км/ч не более 4 часов в сутки, то для того, чтобы обойти Луну, ему понадобится 547 дней или почти полтора года. Однако на данный момент на Земле нет такого оборудования и технологий, которые позволили бы совершить подобное путешествие. По мнению Эйдана Коули, это станет возможным к 2040 году.

Ранее сообщалось, что NASA отложило первый полет вертолета-дрона на Марсе. Теперь Лаборатория реактивного движения NASA сообщает, что объект отправится в путешествие 11 апреля, а 12 апреля, в День авиации и космонавтики, полученные данные прибудут на Землю.