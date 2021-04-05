Риелтор Боровиков назвал лучшее время для оформления ипотеки

Москва, 5 апреля. Брокер по элитной недвижимости в Москве, Швейцарии, Монако Павел Боровиков огласил время наиболее выгодного приобретения ипотеки.

Эксперт по недвижимости сообщил, что уровень инфляции в стране почти равен нулю. По его мнению, с оформлением недвижимости лучше поторопиться. Боровиков отметил, что на сегодняшний день ипотечная ставка составляет около 5,5%, а реальная инфляции аналогично 5,5-6%.

Риелтор посоветовал россиянам приобретать ипотечный кредит в ближайшие месяцы, передает портал «Ридус». С мая 2021 года в России начнут тестировать цифровую ипотеку. Целью проекта является увеличение количества электронных закладных. Тестирование пилотной версии потребует изменений в нормативных документах, она будет реализована на платформе «Мастерчейн».

Ранее сообщалось о снижении спроса на подмосковную недвижимость в марте. Согласно подсчетам агентства «ИНКОМ-Недвижимость», потребность в оформлении недвижимости упала на 22%. После снятия коронавирусных ограничений, осенью 2020 года наблюдалось увеличение количества сделок на 16%, 34% и 33%, соответственно. Однако весной 2021 ажиотаж заметно снизился, подчеркнули эксперты.