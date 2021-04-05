Главы МИД стран ЕС обсудят «военную активность» РФ вокруг Украины

Брюссель, 5 апреля. Главы МИД 27 стран ЕС обсудят на ближайшей встрече «военную активность России вокруг Украины», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», — написал Боррель в Twitter по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и европейские страны не хотели бы, чтобы в результате провокационных действий ВСУ снова вспыхнула гражданская война на Украине. Он подчеркнул, что российские войска никогда не участвовали в вооруженном конфликте на Украине. По словам Пескова, конфликт является внутриукраинским.