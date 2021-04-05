Катя Жужа назвала пол будущего ребенка на роскошной вечеринке

Москва, 5 апреля. Звезда «Дома-2» Катя Жужа и ее муж, гонщик Артем Маркелов, провели роскошную вечеринку в честь предстоящего появления на свет второго общего ребенка пары и назвали его пол.

Светская львица вновь забеременела спустя всего несколько месяцев после появления на свет первенца. Врачи уже определили пол малыша на плановом УЗИ. Влюбленные рассказали новости на празднике необычным образом. До вечеринки об этом не знали даже сами Жужа и Маркелов.

«Мы безумно счастливы, мы просто в шоке! Это бесценные эмоции!.. Огромное спасибо всем, кто приехал сегодня на наш праздник! Было нереально атмосферно, весело и очень трогательно», — отметила звезда на своей странице в Instagram.

Жужа опубликовала подробный видеоотчет с вечеринки. Гостей развлекали ведущий и певец, артисты в костюмах и диджей. В конце вечера виновники торжества разрезали украшенный бенгальскими огнями торт в виде плюшевого мишки.

Пол ребенка был раскрыт с помощью воздушного шара с наполнителем, который родители проткнули иглой. Внутри оказалась синяя мишура, что означает рождение мальчика. Жужа призналась, что известие стало шоком для нее, хоть и приятным.

Поклонники были в восторге от праздника и пожелали будущему малышу счастья и здоровья.

Маркелов и Жужа сообщили о появлении первого совместного сына Макса летом 2020 года. Также пара воспитывает дочь звезды от прошлых отношений — Николь.

Ранее блогер Лена Миро рассказала, почему поссорились звезды «Дома-2» Ксения Бородина и Катя Жужа, сообщает Пятый канал. По ее мнению, к скандальному разрыву привели женская ревность и зависть со стороны, казалось бы, более успешной Бородиной.