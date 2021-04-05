Грузовой состав переехал школьника в наушниках на Кубани

Краснодар, 5 апреля. Школьник в наушниках погиб под колесами грузового поезда на станции под Краснодаром.

Молодой человек оказался 16-летним жителем станицы Динская. Об этом рассказали в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД РФ на транспорте.

«На железнодорожной станции Динская грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний», — отметили в полиции.

Машинист рассказал, что увидел подростка, который шел прямо в железнодорожной колее. Во избежание наезда он подал сигнал и успел экстренно затормозить, однако столкновения избежать не получилось. Мальчик от полученных травм умер на месте.

Недавно стало известно, что на западе Чехии столкнулись два грузовых поезда. Машинист одного из железнодорожных составов погиб.